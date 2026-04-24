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Ворсин и Шевченко

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Артём Шевченко — кемеровский комик, у которого энергия подростка встречается с жизненным опытом. Его стиль — искренний семейный юмор на любые темы. Артём легко находит общий язык с залом и точно заставит улыбнуться. Влад Ворсин — специальный гость из Москвы, участник шоу Open MIC, Стендап-терапия и Комьюнити. Влад живёт с ДЦП и превращает свой опыт в сильный, смешной и неожиданный юмор. Он — комик с уникальным взглядом на жизнь и большим сценическим опытом.

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