Артём Шевченко — кемеровский комик, у которого энергия подростка встречается с жизненным опытом. Его стиль — искренний семейный юмор на любые темы. Артём легко находит общий язык с залом и точно заставит улыбнуться. Влад Ворсин — специальный гость из Москвы, участник шоу Open MIC, Стендап-терапия и Комьюнити. Влад живёт с ДЦП и превращает свой опыт в сильный, смешной и неожиданный юмор. Он — комик с уникальным взглядом на жизнь и большим сценическим опытом.