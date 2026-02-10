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  1. Кемерово
  2. События

Воркшоп-практикум для архитекторов

РГИСИ, улица Ворошилова, 15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Трёхдневный интенсив для архитекторов по созданию и проработке проекта «Город талантов».

«Город Талантов» — территория 25 га в столице Кузбасса, рассчитанная примерно на 10 000 жителей. Это креативный кластер вокруг городского университета и жильё нового формата.

Как всё пройдет?

Участники воркшопа — молодые практикующие архитекторы из разных регионов Сибири — работают в командах по 5–7 человек. Каждая команда ведёт свою тему, синхронизируясь с другими: обсуждает наработки, усиливает идеи и собирает решения в общую логику.

Очный этап включает: экскурсию по территории, два дня воркшопа и итоговую презентацию.

Темы воркшопа:

1) Фасады жилых корпусов первой очереди
Фасад как «визитная карточка» района: образ и идентичность, принципы и формообразование, интеграция технологий.

2) «Тёплая улица»
Бесшовное пространство, соединяющее район и создающее новые сценарии для городского сообщества: «точки подключения», связи «улица — внутренние пространства», функциональное наполнение и сезонные сценарии.

Тайминг

  • до 25 марта — приём заявок
  • 28 марта – 1 апреля — установочный онлайн-созвон
  • 4–6 апреля — очный этап в г. Кемерово

Приглашаются молодые дипломированные архитекторы из Сибири и бюро с опытом реализации объектов любого масштаба (опыт работы с жильём и общественными пространствами приветствуется).

Обязательная регистрация и условия участия по ссылке

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