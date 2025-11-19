Мероприятие для тех, у кого в голове сидит токсичный менеджер и орёт без выходных. — «Ты недостаточно стараешься» — «С таким характером тебя никто не полюбит» — «Лучше молчи, а то подумают, что ты глупый» — «Ты опять всё просрал» Внутренний критик — это фигура, которая выросла из ран, воспитания, страха быть отвергнутым. Что тебя ждёт: — честный разговор: кто у тебя в голове главный м*дак — микролекция: почему нас внутри несколько — поговоришь о том: как вообще понять, где я настоящий, если все голоса такие убедительные? — арт-техника: все участники нарисуют этого душнилу, а потом устроят маленькую революцию — ты порвёшь его к чёрту Ведущая мероприятия — Анастасия Пушкарёва — аналитический психолог, творец, ведущая Death Cafe. У тебя есть выбор, доверять ли своему внутреннему ***даболу и как с ним разговаривать. Запись через ТГ.