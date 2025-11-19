ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

Внутренний ***дабол

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Мероприятие для тех, у кого в голове сидит токсичный менеджер и орёт без выходных. — «Ты недостаточно стараешься» — «С таким характером тебя никто не полюбит» — «Лучше молчи, а то подумают, что ты глупый» — «Ты опять всё просрал» Внутренний критик — это фигура, которая выросла из ран, воспитания, страха быть отвергнутым. Что тебя ждёт: — честный разговор: кто у тебя в голове главный м*дак — микролекция: почему нас внутри несколько — поговоришь о том: как вообще понять, где я настоящий, если все голоса такие убедительные? — арт-техника: все участники нарисуют этого душнилу, а потом устроят маленькую революцию — ты порвёшь его к чёрту Ведущая мероприятия — Анастасия Пушкарёва — аналитический психолог, творец, ведущая Death Cafe. У тебя есть выбор, доверять ли своему внутреннему ***даболу и как с ним разговаривать. Запись через ТГ.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста