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Вино на даче

Volna
Томская улица, 5

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Событие, где культура, вкус и удовольствие встречаются в одном пространстве . Что тебя ждёт: — Секреты гастропейринга —тебе не только расскажут, но и дадут попробовать различные вина с идеально подобранными закусками — Грандиозный аукцион самой большой бутылки в городе — Профессиональный ведущий, живой звук и танцы до упада — В конце вечера будет «вишенка» на торте. Этот вечер оставит о себе в памяти очень много нового — о вкусе , о красоте , о людях рядом. И да, дача будет находиться в самом сердце города — в ресторане «Волна». Количеств мест ограничено, забронировать место можно по номеру телефона 8 (923) 462-23-23

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