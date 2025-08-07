Событие, где культура, вкус и удовольствие встречаются в одном пространстве . Что тебя ждёт: — Секреты гастропейринга —тебе не только расскажут, но и дадут попробовать различные вина с идеально подобранными закусками — Грандиозный аукцион самой большой бутылки в городе — Профессиональный ведущий, живой звук и танцы до упада — В конце вечера будет «вишенка» на торте. Этот вечер оставит о себе в памяти очень много нового — о вкусе , о красоте , о людях рядом. И да, дача будет находиться в самом сердце города — в ресторане «Волна». Количеств мест ограничено, забронировать место можно по номеру телефона 8 (923) 462-23-23