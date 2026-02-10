Дегустация европейских вин с винным экспертом Константином Тарченюком.
Тебя ждёт:
- Знакомство с разными вкусами и особенностями напитков.
- Камерный формат в приятной атмосфере.
- Живое общение и рекомендации по вину.
Будешь дегустировать 6 прекрасных вин из Старого Света.
Рислинг Зект Традитион брют — игристое по классике из Германии (Рейнхессен).
Тартюфо Бьянко — сортовое сухое белое из Италии (Пьемонт).
Крэн Д Ор Вионье Коко — сортовое сухое белое из Франции (Лангдедок-Русильон).
Альбино Армани Пино Неро — выдержанное сортовое сухое красное из Италии(Трентино-Альто Адидже).
Альбино Армани Рипассо — выдержанное сухое красное из Италии (Вальполичелла).
Крэн Д Ор Каберне Шокола — выдержанное сортовое п/сухое красное из Франции (Лангдедок-Русильон).
Гастрономическое сопровождение вечера: сыры, оливки, мясные деликатесы.
Количество мест ограничено