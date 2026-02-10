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Винный вечер

Винотека «Premium Wine», Советский 32

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2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация европейских вин с винным экспертом Константином Тарченюком.

Тебя ждёт:

- Знакомство с разными вкусами и особенностями напитков.

- Камерный формат в приятной атмосфере.

- Живое общение и рекомендации по вину.

Будешь дегустировать 6 прекрасных вин из Старого Света.

Рислинг Зект Традитион брют — игристое по классике из Германии (Рейнхессен).

Тартюфо Бьянко — сортовое сухое белое из Италии (Пьемонт).

Крэн Д Ор Вионье Коко — сортовое сухое белое из Франции (Лангдедок-Русильон).

Альбино Армани Пино Неро — выдержанное сортовое сухое красное из Италии(Трентино-Альто Адидже).

Альбино Армани Рипассо — выдержанное сухое красное из Италии (Вальполичелла).

Крэн Д Ор Каберне Шокола — выдержанное сортовое п/сухое красное из Франции (Лангдедок-Русильон).

Гастрономическое сопровождение вечера: сыры, оливки, мясные деликатесы.

Количество мест ограничено

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