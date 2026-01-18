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Винный бранч

«Забой», шахтёрский ресторан
Строителей б-р. 21

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Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Воскресенье, где ты откроешь для себя новые вкусы. Ведущий: сомелье и кавист винотеки БонВин – Иван Рженицын. Он раскроет нюансы пар и создаст живой диалог между содержимым твоей тарелки и бокала. А бренд-шеф Владимир Брагин подготовил для гостей бранча специальное меню из 4х курсов и амюз-буш для пробуждения аппетита. Забронировать стол и узнать подробности можно по номеру телефона.

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