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Казино, где единственная рулетка — это букет твоего бокала, а джекпот — это новое знание. Интерактивный формат слепой дегустации, где знания о вине получают в игровой и непринуждённой обстановке казино, в котором нет проигравших. Дегустация включает в себя лёгкие закуски.
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