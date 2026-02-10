Казино, где единственная рулетка — это букет твоего бокала, а джекпот — это новое знание. Интерактивный формат слепой дегустации, где знания о вине получают в игровой и непринуждённой обстановке казино, в котором нет проигравших. Дегустация включает в себя лёгкие закуски.