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Вечер, где каждый бокал превращается в загадку, а ты становишься настоящим детективом в мире вин. Что тебя ждёт? — Настоящая игра: угадай вино по вкусу, аромату и нюансам — Профессиональная дегустация с элементами интриги — Атмосфера лёгкого азарта и веселья Записаться можно по номеру телефона: +8 (923) 462-23-23
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