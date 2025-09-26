Вечер, где каждый бокал превращается в загадку, а ты становишься настоящим детективом в мире вин. Что тебя ждёт? — Настоящая игра: угадай вино по вкусу, аромату и нюансам — Профессиональная дегустация с элементами интриги — Атмосфера лёгкого азарта и веселья Записаться можно по номеру телефона: +8 (923) 462-23-23