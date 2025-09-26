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Винное казино

БонВин, проспект Ленина, 59А

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Вечер, где каждый бокал превращается в загадку, а ты становишься настоящим детективом в мире вин. Что тебя ждёт? — Настоящая игра: угадай вино по вкусу, аромату и нюансам — Профессиональная дегустация с элементами интриги — Атмосфера лёгкого азарта и веселья Записаться можно по номеру телефона: +8 (923) 462-23-23

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