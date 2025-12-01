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Врывайся в Новый год шумно, большой компанией и с любимой музыкой. Блеск гирлянд, игристое, стильная музыка, самые красивые люди города и даже секретный танцпол на afterparty. Ну полный джинглбэлс. За новогодний муд в ответе: Mekhruzz Tima Salomon Taras Zakirov Nata Eva Lanker
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