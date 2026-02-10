Городская экологическая акция «Экосортировка» по раздельному сбору вторсырья от движения «Экосистема».
Весна — пора обновлений и очищения пространства. Самое время перебрать старые вещички и утилизировать мусор с заботой об окружающем мире.
Программа:
— с 10:00 до 14:00 будут работать:
- точка сбора вторсырья. Условия и правила приёма вторсырья в тг-канале @eco_kem_lab
- пункт по сбору кормов и вещей для приютов бездомных животных
- точка продажи экотоваров и сувенирной продукции от «Лаборатории НЕмусора»
- дармарка
- книгообменник
- экоигры
— с 11:00 до 12:00 пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров из природных материалов в рамках "Дня Земли", а также создание арт-объекта панно из пластиковых крышечек.
— с 14:00 просмотр фильма «Наука о жизни» от Кемеровского отделения Союза охраны птиц России
Вход свободный