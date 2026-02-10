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Весенняя Экосортировка

КемГУ, Советский проспект, 75, в холле 3-го корпуса

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Городская экологическая акция «Экосортировка» по раздельному сбору вторсырья от движения «Экосистема».

Весна — пора обновлений и очищения пространства. Самое время перебрать старые вещички и утилизировать мусор с заботой об окружающем мире.

Программа:

— с 10:00 до 14:00 будут работать:

  • точка сбора вторсырья. Условия и правила приёма вторсырья в тг-канале @eco_kem_lab
  • пункт по сбору кормов и вещей для приютов бездомных животных
  • точка продажи экотоваров и сувенирной продукции от «Лаборатории НЕмусора»
  • дармарка
  • книгообменник
  • экоигры

—   с 11:00 до 12:00 пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров из природных материалов в рамках "Дня Земли", а также создание арт-объекта панно из пластиковых крышечек.

—   с 14:00 просмотр фильма «Наука о жизни» от Кемеровского отделения Союза охраны птиц России

Вход свободный

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