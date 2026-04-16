Возраст 12+
Концерты
Про событие
Уютный вечер среди близких людей и любимых мелодий. Ты можешь послушать талантливых музыкантов, поделиться душевными историями и почувствовать тёплую атмосферу настоящего домашнего праздника. Еду и напитки можно принести с собой. Билеты приобретаются на входе: - 400 рублей для гостей - 300 рублей для участников
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи