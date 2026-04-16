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Весенний Свитшот

Дом актёра, улица Боброва, 1

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Уютный вечер среди близких людей и любимых мелодий. Ты можешь послушать талантливых музыкантов, поделиться душевными историями и почувствовать тёплую атмосферу настоящего домашнего праздника. Еду и напитки можно принести с собой. Билеты приобретаются на входе: - 400 рублей для гостей - 300 рублей для участников

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