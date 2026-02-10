Весна. Ты. Цветы. Холст. Это будет маленькое путешествие в самую нежную часть себя. Ты проведёшь утро в окружении творчества, живых пионов и тюльпанов, лёгких закусок и тёплого света софитов. Ты создашь свою нежную картину на холсте 30х40, даже если никогда не держала кисть в руках. Просто доверься вдохновению. Поднимешь бокал за всех девушек — красивых, нежных и творческих. А фотограф поймает твой самый счастливый момент, чтобы этот день остался с тобой навсегда. Это не просто мастер-класс. Это твой личный праздник. Твоё 8 марта. Стоимость: 3200руб. (все подарки судьбы уже включены) Места в этом весеннем кругу ограничены. Позволь себе этот день. Никаких забот, только творчество, весна и красота! Берите с собой подруг, мам или сестёр — будет атмосферно. Бронь по телефону