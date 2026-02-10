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Вечеринки
Про событие
Вечеринка ностальгии, ретро музыки и мега подарков. В программе: - Выступление кавер-группы с хитами 90-х; - Тематическая программа и интерактивы; - Розыгрыш призов, где главный суперприз — аааавтомобиль! Каждый купленный билет или забронированный стол — это шанс на победу. Бронь и вопросы по телефону
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