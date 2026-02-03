Вечер, где ты сможешь попить чай/кофе, лепить из глины, общаться и знакомиться. Всё необходимое предоставят— глину, инструменты, вдохновение, атмосферу, приятную компанию единомышленников. А главное — отличное настроение и возможность создать что-то уникальное своими руками.