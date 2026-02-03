[солдаут] Вечер творческого самовыражения
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Вечер, где ты сможешь попить чай/кофе, лепить из глины, общаться и знакомиться. Всё необходимое предоставят— глину, инструменты, вдохновение, атмосферу, приятную компанию единомышленников. А главное — отличное настроение и возможность создать что-то уникальное своими руками.
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