ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Вечер личных историй «Настоящая»

Дом Актёра, улица Боброва, 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Мы привыкли быть сильными, правильными, удобными. Играть роли для работы, семьи, общества. Но где среди всего этого остаётся наше настоящее «я»?

В этот вечер 7 женщин выйдут на сцену со своими личными историями. Историями про поиск себя, смелость быть честной, прощение и любовь во всех её проявлениях.

Это не спектакль и не лекция — это вечер искренности, поддержки и человеческих историй, в которых каждый сможет узнать что-то своё.

Вечер, после которого хочется остановиться, услышать себя и позволить себе быть настоящей.

Количество мест ограничено

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста