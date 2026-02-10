Мы привыкли быть сильными, правильными, удобными. Играть роли для работы, семьи, общества. Но где среди всего этого остаётся наше настоящее «я»?

В этот вечер 7 женщин выйдут на сцену со своими личными историями. Историями про поиск себя, смелость быть честной, прощение и любовь во всех её проявлениях.

Это не спектакль и не лекция — это вечер искренности, поддержки и человеческих историй, в которых каждый сможет узнать что-то своё.

Вечер, после которого хочется остановиться, услышать себя и позволить себе быть настоящей.

Количество мест ограничено