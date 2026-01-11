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Концерты
Про событие
Камерный акустический концерт с антрактом. Тебя ждут джазовые стандарты и авторские темы в оригинальных обработках и гитарном звучании. Два часа джаза и блюза — пьесы Барни Кессела, Уэса Монтгомери, Ли Ритенура, Пэта Метини и других легендарных гитаристов. Исполнители: Родион Литвинов, Иван Агафонов, Глеб Савченко и Александр Гущин. Количество мест ограничено.
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