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Вечер гитарного джаза

Литера, Советский проспект, 40

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700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Камерный акустический концерт с антрактом. Тебя ждут джазовые стандарты и авторские темы в оригинальных обработках и гитарном звучании. Два часа джаза и блюза — пьесы Барни Кессела, Уэса Монтгомери, Ли Ритенура, Пэта Метини и других легендарных гитаристов. Исполнители: Родион Литвинов, Иван Агафонов, Глеб Савченко и Александр Гущин. Количество мест ограничено.

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