Камерный акустический концерт с антрактом. Тебя ждут джазовые стандарты и авторские темы в оригинальных обработках и гитарном звучании. Два часа джаза и блюза — пьесы Барни Кессела, Уэса Монтгомери, Ли Ритенура, Пэта Метини и других легендарных гитаристов. Исполнители: Родион Литвинов, Иван Агафонов, Глеб Савченко и Александр Гущин. Количество мест ограничено.