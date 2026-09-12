Концерт по мотивам одной из самых популярных фэнтези игр «Ведьмак 3: Дикая Охота». В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG, вдохновлённые культурой древних славян. Этническое звучание струнного оркестра, флейты и яркого вокала перенесёт тебя в атмосферу мрачного Континента, позволяя заново прочувствовать захватывающий сюжет и историю игрового мира. Продолжительность: 1 час 15 минут