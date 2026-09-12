Живая музыка из волшебного мира и 1000 свечей.

Музыка имеет огромное значение в кинематографе. Она не просто сопровождает фильмы, а создаёт целый мир, погружает в атмосферу кино, передаёт эмоции и чувства героев.

Солисты Lumos Concerts представят музыку из фильмов вселенной Гарри Поттера, которые навсегда останутся в сердцах многих поколений.

Каждая мелодия будет переносить тебя в ключевые эпизоды истории: мрачная Тисовая улица, торжественный бал в Хогвартсе, решающий матч по квиддичу и роковая битва с тёмным лордом.