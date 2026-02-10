Как превратить идею в городской проект: открытый вебинар Школы городских продюсеров
Сегодня города нуждаются не только в архитекторах или урбанистах, но и в специалистах нового типа — городских продюсерах. Это люди, которые умеют объединять сообщества, запускать инициативы и доводить идеи до устойчивых проектов с реальным эффектом.
На вебинаре участники познакомятся с программой обучения и увидят, как устроена работа над городскими проектами на практике. А также узнают:
- кто такой городской продюсер и почему эта роль становится всё более востребованной;
- какие проекты можно реализовать уже в первые месяцы обучения;
- как работает формат предакселератора и чем он отличается от классических курсов;
- какие возможности поддержки доступны участникам, включая гранты на обучение;
- реальные кейсы выпускников и партнеров, уже реализовавших проекты в городах.
Вебинар будет полезен лидерам и инициаторам сообществ, предпринимателям в креативных индустриях, урбанистам, архитекторам, исследователям и всем, кто хочет создавать проекты, которые меняют город.
Участие бесплатное, обязательна регистрация
Вебинар пройдет 31 марта в 16:00 (МСК)