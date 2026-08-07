Дружба, музыка и магия природы на ежегодном музыкальном фестивале. 3 сцены, 3 дня и 2 ночи, 50+ диджеев со всей Сибири в стилях: House, Techno, Drum&Bass, Psytrance, Chillout и т.д. В программе: — Музыка: топовые диджеи и живые выступления под открытым небом — Атмосфера: костровые зоны, фаер-шоу, арт-объекты и прогулки по живописным тропам — Вкус: авторская фестивальная кухня, чтобы заряжаться энергией весь день — Уют: палаточный лагерь, где рождаются новые знакомства и воспоминания — Мерч: стильная атрибутика, чтобы унести с собой частичку вайба А ещё тебя ждёт: лес, тайга, дневная программа, живой звук, джем, мастер-классы, арт-объекты, костровые зоны, прогулочные тропы, улётные качели, гамаки, ярмарка, дружный кемпинг, бары, кухня, кофейня и чайная. Оргвзнос: С 1 по 31 июля - 2700р С 1 по 6 августа - 3000р С 6 августа - 3000р за наличные и только на входе, с учётом места под палатку в палаточном лагере. Детям до 14 лет бесплатно, но только в сопровождении родителей. Внимание: Запрещено всё, что запрещено законодательством РФ, а также портативные колонки. Не забудь взять с собой наличные деньги, т.к. в тайге плохо со связью.