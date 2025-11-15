Интенсив по сценической речи с Михаилом Каргапольцевым — артистом, режиссёром и вождём театра «ЦЕХЪ» (город Санкт-Петербург). «В ощущении звучания» — это творческая лаборатория, где слово становится движением, а голос рождается из тишины. Импровизация, игра и диалог позволяют быть искренним. Эти два дня — уникальный интенсивный курс по сценической речи. Ты проживёшь настоящее искусство преображения: каждый участник погрузится в волшебный мир звучащего слова, увидит, как профессиональная техника органично переплетается с творческой свободой. В тёплой атмосфере группового взаимодействия, словно в алхимии мастерства, раскрываются голоса, преодолеваются страхи и рождается особое братство единомышленников. Здесь ты не просто осваиваешь приёмы дыхания, голоса и дикции — ты учишься жить словом, чувствовать текст сердцем и превращать каждое выступление в произведение искусства. В речевых тренингах осуществляется: — работа с дыханием, произношением и достижением свободного качественного звучания через параллельную работу голосового аппарата и всего тела в свободном движении; — голосовой диалог, диалог через ощущения, дыхание, ритм, тело, работу с партнёром, видение и чувство партнёра; — зарождение импульсов речевого поступка, рождение движений, согласованность ритмов речи и ритмов содержания телесного выражения, голосоведение, речевая импровизация и голосовые вариации. Количество мест ограничено.