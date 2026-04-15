Драматический иммерсивный спектакль в новом исполнении от театра «НитьЯ». История в виде гирлянды душевных миниатюр с элементами интерактива, которая расскажет о тонких гранях любви, взаимопонимании и путях сохранения счастливых отношений. Спектакль наполнен искренними эмоциями и глубокими мыслями о том, как важно развеять сомнения и наполнить каждый дом миром и гармонией. В ролях: Алексей Швецов и Дамир Садреев. Продолжительность: 120 минут Одно действие без антракта