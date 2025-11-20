Это не лекция и не клуб по чтению — это разговор по душам о книгах за чаем. Тема: «Психология в художественной литературе» Психология в художественной литературе — неотъемлемая часть как в современных, так и в классических произведениях. Уверены, что у каждого такая найдётся. А может даже не одна. Приноси такую книгу с собой. В гостях у Птички ты сможешь: — Душевно поговорить о прочитанном — Отметишь для себя новые книги для прочтения — Попробуешь вкуснейший домашний грушевый пирог и горячие напитки Особенная ведущая — актриса Театра для детей и молодежи Ольга Ткаченко. Она поможет начать разговор и, возможно, блестяще прочитает какой-нибудь отрывок, чтобы все участники прочувствовали его по-новому.