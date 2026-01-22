Внимание, событие перенесли на 22 февраля. Как согреться в январе? Можно согреться с помощью книг, философии и шоколадного торта. Это будет встреча, согревающая разговорами о книгах, которые дарят тепло и уют. В зимнем литературном меню: • Трогательная мудрость Фредерика Бакмана («Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения»). • Вечное рождественское чудо Чарльза Диккенса («Рождественские истории»). • Волшебная притча Джоан Роулинг («Рождественский поросёнок»). Что тебя ждёт? — Душевный разговор о книгах, которые стали для вас огоньком в холода — Новые книжные открытия и список «что почитать дальше» — Вкуснейший домашний шоколадный торт и согревающие напитки А вести этот вечер будет особая гостья — актриса Ольга Ткаченко. Она поможет начать разговор и, возможно, подарит нам живое чтение отрывка, чтобы пережить историю заново. P.S. Будет книгообмен! Если у тебя есть книги, которые заслуживают нового читателя, то можешь приносить.