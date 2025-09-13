Косолапые окончательно обжились в новом просторном вольере на территории музея-заповедника «Томская Писаница» и приглашают тебя в гости. Что тебя ждёт: – знакомство с проектом «Наедине с природой и предками»; – совместно с экологическим отрядом «Геокомпас» уборка на маршруте, по которому будет пролегать экотропа; – викторина «Чудеса природы» на тему флоры и фауны; – знакомство с обитателями музейного зоопарка; – экспозиция «Пчёлкина жизнь», на которой ты сможешь изучить жизнь пчёл и рассмотреть разные виды ульев; – театрализованное представление «Наш медведь», где ты услышишь историю появления в музее Маши и Миши; – мастер-класс и игры от волонтёрского отряда «Геокомпас».