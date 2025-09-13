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В гостях у Миши и Маши

Музей-заповедник «Томская Писаница», Музейная улица, 1/1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Косолапые окончательно обжились в новом просторном вольере на территории музея-заповедника «Томская Писаница» и приглашают тебя в гости. Что тебя ждёт: – знакомство с проектом «Наедине с природой и предками»; – совместно с экологическим отрядом «Геокомпас» уборка на маршруте, по которому будет пролегать экотропа; – викторина «Чудеса природы» на тему флоры и фауны; – знакомство с обитателями музейного зоопарка; – экспозиция «Пчёлкина жизнь», на которой ты сможешь изучить жизнь пчёл и рассмотреть разные виды ульев; – театрализованное представление «Наш медведь», где ты услышишь историю появления в музее Маши и Миши; – мастер-класс и игры от волонтёрского отряда «Геокомпас».

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