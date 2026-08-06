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Утренняя гимнастика

Кофейня «Traveler's Coffee», Весенняя улица, 16

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Коллаборация резидентов клуба предпринимателей Кузбасса. Свежий воздух и упражнения от «House of dance», а также полезные коктейли от «Traveler's Coffee» и другие приятности. С собой: спортивная удобная одежда, хорошее настроение и телефон на беззвучном. Сбор у кофейни «Traveler's Coffee». Участие без оплаты. Запись и подробности в @bckuzbass

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