Коллаборация резидентов клуба предпринимателей Кузбасса. Свежий воздух и упражнения от «House of dance», а также полезные коктейли от «Traveler's Coffee» и другие приятности. С собой: спортивная удобная одежда, хорошее настроение и телефон на беззвучном. Сбор у кофейни «Traveler's Coffee». Участие без оплаты. Запись и подробности в @bckuzbass