Возраст 16+
Про событие
Коллаборация резидентов клуба предпринимателей Кузбасса. Свежий воздух и упражнения от «House of dance», а также полезные коктейли от «Traveler's Coffee» и другие приятности. С собой: спортивная удобная одежда, хорошее настроение и телефон на беззвучном. Сбор у кофейни «Traveler's Coffee». Участие без оплаты. Запись и подробности в @bckuzbass
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