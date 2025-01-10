ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Спектакль «Утренник»

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Каникулы в самом разгаре, но вы уже начинаете грустить, что скоро все закончится? Предлагаем продлить веселье и сходить на утренник в первую рабочую неделю года Этот спектакль – рефлексия о новогодних праздниках, которые мы пережили в постсоветском пространстве. Новогодние утренники – это не линейные воспоминания, а яркие вспышки, которые связывают разные поколения. Все мы родом из детства. Но КТО мы есть и ПОЧЕМУ мы такие? В спектакле задают эти вопросы и размышляют о том, как детские воспоминания формируют взрослую жизнь. Приготовьтесь к эмоционально-визуальному путешествию, в повествовании которого каждый, имея возможность провести внутренний диалог с самим собой в прошлом, поговорит с собой настоящим.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Четвёртая группа
Четвёртая группа

2200₽

Человек в закрытой комнате
Человек в закрытой комнате

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста