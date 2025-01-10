Каникулы в самом разгаре, но вы уже начинаете грустить, что скоро все закончится? Предлагаем продлить веселье и сходить на утренник в первую рабочую неделю года Этот спектакль – рефлексия о новогодних праздниках, которые мы пережили в постсоветском пространстве. Новогодние утренники – это не линейные воспоминания, а яркие вспышки, которые связывают разные поколения. Все мы родом из детства. Но КТО мы есть и ПОЧЕМУ мы такие? В спектакле задают эти вопросы и размышляют о том, как детские воспоминания формируют взрослую жизнь. Приготовьтесь к эмоционально-визуальному путешествию, в повествовании которого каждый, имея возможность провести внутренний диалог с самим собой в прошлом, поговорит с собой настоящим.