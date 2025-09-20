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Уставшие. Два дня, где можно наконец выдохнуть

Турбаза «Лесная», д. Александровка (25 минут езды от Кемерово)

Начало:

Завершение:

от 7600₽ до 10200₽
Возраст 18+

Про событие

Глоток свежего воздуха для тех, кто привык нести всё на себе. Днём тебя ждёт расслабление в гамаках, купание в тёплом бассейне и ароматный шашлык на огне + пройдёт коммуникативная игра, которая поможет всем сблизиться. Вечером тебя ждёт круг рефлексии возле вечернего костра. На следующий день будет завтрак, плавно-переходящий в кофейный рейв (вечеринки для взрослых должны проходить в первой половине дня, да ведь?) За поддержку и понимание отвечают: • Света Каменева — социальный психолог, бизнес-тренер и игротехник. • Алёна Пфетцер — программный руководитель образовательных проектов и кадровых конкурсов, коуч ICF, карьерный консультант. • Инна Бервено — тренер по публичным выступлениям, режиссёр, основатель «Сцены», экс-телеведущая. Полное расписание можно посмотреть по кнопке выше.

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