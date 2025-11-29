Мастер-класс, на котором с помощью рисования нейрографики ты сможешь эффективно распланировать оставшиеся недели года. — Распределишь дела и задачи по приоритетам — Настроишь мозг на эффективное выполнение планов — Снизишь страх и тревожность что-то не успеть — Активируешь внутренние ресурсы для завершения дел — Создашь чёткий план действий до конца года Ведущая: Юлия Маркова, инструктор нейрографики, лидер сообщества нейрографов города Кемерово. Завершай Новый Год с завершёнными делами и достигнутыми целями. Все необходимые материалы предоставляются. Можно подготовить заранее список важных дел, которые хочешь завершить в этом году. Записаться на мастер-класс можно по телефону.