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  1. Кемерово
  2. События

Успеть до Нового года

Angelita Art
улица 50 лет Октября, 27

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором с помощью рисования нейрографики ты сможешь эффективно распланировать оставшиеся недели года. — Распределишь дела и задачи по приоритетам — Настроишь мозг на эффективное выполнение планов — Снизишь страх и тревожность что-то не успеть — Активируешь внутренние ресурсы для завершения дел — Создашь чёткий план действий до конца года Ведущая: Юлия Маркова, инструктор нейрографики, лидер сообщества нейрографов города Кемерово. Завершай Новый Год с завершёнными делами и достигнутыми целями. Все необходимые материалы предоставляются. Можно подготовить заранее список важных дел, которые хочешь завершить в этом году. Записаться на мастер-класс можно по телефону.

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