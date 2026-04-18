ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Творческая встреча: двойной мастер-класс

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Большая творческая встреча в Ковре. Выходной, наполненный творчеством. Клеить коллажи или лепить из глины - выбор за тобой. Тебя ждёт уютная дружеская атмосфера, в которой творить легко и свободно! Стоимость участия: Коллаж - 800р Ручная лепка - 1000р За билетами в тг @nektablin

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста