Творческая встреча: двойной мастер-класс
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Большая творческая встреча в Ковре. Выходной, наполненный творчеством. Клеить коллажи или лепить из глины - выбор за тобой. Тебя ждёт уютная дружеская атмосфера, в которой творить легко и свободно! Стоимость участия: Коллаж - 800р Ручная лепка - 1000р За билетами в тг @nektablin
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