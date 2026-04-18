Большая творческая встреча в Ковре. Выходной, наполненный творчеством. Клеить коллажи или лепить из глины - выбор за тобой. Тебя ждёт уютная дружеская атмосфера, в которой творить легко и свободно! Стоимость участия: Коллаж - 800р Ручная лепка - 1000р За билетами в тг @nektablin