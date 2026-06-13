Соревнование по настольной игре между тремя сибирскими городами: Кемерово, Новосибирск и Томск. Подать заявку на участие в турнире можно в группе сообщества @wh42k. Все спортсмены получат памятные сувениры, а призёры заслуженные награды. FC: 25+ Вход для зрителей свободный