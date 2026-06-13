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Турнир по «Warhammer 40000: Kill team»

Игровой клуб «Вархаммер-Кемерово», Демьяна Бедного, 6, 6 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Игры

Про событие

Соревнование по настольной игре между тремя сибирскими городами: Кемерово, Новосибирск и Томск. Подать заявку на участие в турнире можно в группе сообщества @wh42k. Все спортсмены получат памятные сувениры, а призёры заслуженные награды. FC: 25+ Вход для зрителей свободный

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