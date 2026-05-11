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Про событие
Сталь возвращается! Тебя ждёт не просто турнир, а 8 захватывающих противостояний. Среди участников разгорятся как старые счёты в долгожданных реваншах, так и совершенно новые истории соперничества. У каждого, кто встанет за стол, за спиной свой путь, свой характер и своя воля к победе. Ты услышишь их истории и станешь свидетелем противостояний.
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