Мастер-класс от мастера @mosh_art совместно с цветочным Шелли-Холл.

Закрытое событие, участвовать могут только женщины и только по предварительной записи.

Тебя ждёт красивейший натюрморт, вокруг которого будут расположены мольберты со всеми необходимыми для рисования материалами. Будешь рисовать цветы, которые не завянут никогда!

Параллельно приглашенный квалифицированный сомелье @what_about_vino будет рассказывать о сортах вин и об истории виноделия. Дегустация при желании.

Ценность участия:

холст 15*15 - 3.200 р.

холст 30*40 - 4.800 р.

холст 50*60 - 6.900 р.

Запись в тг @anita_aab

Количество мест ограничено