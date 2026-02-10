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Цветочный натюрморт

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 6900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс от мастера @mosh_art совместно с цветочным Шелли-Холл.

Закрытое событие, участвовать могут только женщины и только по предварительной записи.

Тебя ждёт красивейший натюрморт, вокруг которого будут расположены мольберты со всеми необходимыми для рисования материалами. Будешь рисовать цветы, которые не завянут никогда!

Параллельно приглашенный квалифицированный сомелье @what_about_vino будет рассказывать о сортах вин и об истории виноделия. Дегустация при желании.

Ценность участия:

холст 15*15 - 3.200 р.

холст 30*40 - 4.800 р.

холст 50*60 - 6.900 р.

Запись в тг @anita_aab

Количество мест ограничено

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