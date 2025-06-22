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Цветочный бранч

Завтра, Кать, улица Орджоникидзе, 2А

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Проведи время во вдохновляющей обстановке, собирая стильный летний букет, который потом ты можешь забрать домой. Что тебя ждёт: — Создание летнего букета, вместе с основателем «Ромашек» Соней Бокатой — Авторский бранч от шефа — Фото на полароид каждому участнику — Можно будет выпить игристого (или кофе) Записаться на бранч можно по номеру телефона — 89236309071

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