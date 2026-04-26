Это история трёх подростков, которые отправляются в путешествие. У каждого — свои особенности, боль, страхи и ощущение «я не такой, как все». Это фильм не про диагнозы. Это фильм про одиночество, дружбу, принятие и поиск своего места в мире. С точки зрения психологии будешь смотреть: — что значит «быть другим» и как с этим обходиться — как формируется чувство изоляции и отверженности — роль контакта и поддержки в изменении состояния — как через отношения происходит принятие себя — где проходит граница между «исправить» и «принять» Этот фильм одновременно лёгкий и очень глубокий. Он даёт пространство и для улыбки, и для важных внутренних откликов. После просмотра — обсуждение с психологами: без сложных терминов, без оценок, в тёплой и безопасной атмосфере. Можно делиться, можно просто быть и слушать. Ведущие: психологи Центра Практической Психологии и гештальт-терапии. Будет тёплое общение, чай/кофе, вкусные десерты и уютная атмосфера. Продолжительность: 3-3,5 часа Подробнее об оплате в тг @kinoklpsy Вопросы и бронь места по телефону