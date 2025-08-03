Психологический тренинг, который поможет тебе научиться выдерживать тревогу. Мир меняется быстрее, чем происходит адаптация. Войны, экономические качели, цифровая перегрузка, личная нестабильность — всё это фоновый шум, на который возникает тревога. И чаще не как симптом, а как нормальная реакция на непривычные обстоятельства. На этой встрече ты не будешь бороться с тревогой. Ты будешь учиться её замечать, выдерживать и понимать. Разберёшь, как она работает, что она защищает, как живёт в теле. И найдёшь способы быть в контакте с собой, даже когда внутри носится ураган. Будет чуть теории, немного упражнений, честный диалог и безопасное пространство. Ведущая — Настя Пушкарева @push.soul, аналитически-ориентированный психолог. Запись через ТГ по кнопке выше.