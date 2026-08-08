Утро на свежем воздухе, завтрак и цветы. Начнёшь с Pilates Flow под руководством опытных тренеров студии MOVE.WITHUS. Это не просто тренировка — это диалог с телом, который подарит лёгкость на весь день. После тренировки тебя ждёт завтрак от ресторана «Забой», чтобы восстановить силы. Нежные сырники с кремом из варёной сгущёнки и ядрами конопли. А цветочная студия «Ромашки» подарит каждой гостье частичку своей красоты. Внимание: в случае ухудшения погодных условиях тренировочный процесс пройдёт в зале студии, а завтрак на крыше здания в уютной зоне под зонтами. Запись в тг @kozya1111