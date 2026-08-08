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Тренировка на крыше «Гармония движения, вкуса и красоты»

Октябрьский проспект, 31, вход на крышу на 2 этаже около лифта

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Утро на свежем воздухе, завтрак и цветы. Начнёшь с Pilates Flow под руководством опытных тренеров студии MOVE.WITHUS. Это не просто тренировка — это диалог с телом, который подарит лёгкость на весь день. После тренировки тебя ждёт завтрак от ресторана «Забой», чтобы восстановить силы. Нежные сырники с кремом из варёной сгущёнки и ядрами конопли. А цветочная студия «Ромашки» подарит каждой гостье частичку своей красоты. Внимание: в случае ухудшения погодных условиях тренировочный процесс пройдёт в зале студии, а завтрак на крыше здания в уютной зоне под зонтами. Запись в тг @kozya1111

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