Ночь, где стираются границы. Total Black. Вечеринка, где исчезают лишь тени, а чувства обретают цвет. Пронизывающие басы, терапевтические ритмы для тела, мрачная и красивая эстетика самого главного — твоей свободы. Тебя погрузят в пульсирующую энергию ночи — от завораживающих мелодичных путешествий до мощных, сокрушительных дропов, которые останутся с вами до утра. Стоимость: Одиночный билет — 450 руб. Парные билеты со скидкой — 800 руб. за двоих. Покупка осуществляется через сообщения каналу в ТГ. Дресс-код: предпочтительны тёмные цвета в одежде.