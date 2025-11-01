ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Total Black

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 450₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, где стираются границы. Total Black. Вечеринка, где исчезают лишь тени, а чувства обретают цвет. Пронизывающие басы, терапевтические ритмы для тела, мрачная и красивая эстетика самого главного — твоей свободы. Тебя погрузят в пульсирующую энергию ночи — от завораживающих мелодичных путешествий до мощных, сокрушительных дропов, которые останутся с вами до утра. Стоимость: Одиночный билет — 450 руб. Парные билеты со скидкой — 800 руб. за двоих. Покупка осуществляется через сообщения каналу в ТГ. Дресс-код: предпочтительны тёмные цвета в одежде.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста