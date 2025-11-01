Total Black
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь, где стираются границы. Total Black. Вечеринка, где исчезают лишь тени, а чувства обретают цвет. Пронизывающие басы, терапевтические ритмы для тела, мрачная и красивая эстетика самого главного — твоей свободы. Тебя погрузят в пульсирующую энергию ночи — от завораживающих мелодичных путешествий до мощных, сокрушительных дропов, которые останутся с вами до утра. Стоимость: Одиночный билет — 450 руб. Парные билеты со скидкой — 800 руб. за двоих. Покупка осуществляется через сообщения каналу в ТГ. Дресс-код: предпочтительны тёмные цвета в одежде.
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