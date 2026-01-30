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Встреча для тех, кто любит тонкий юмор, глубокий лиризм и лаконичную гениальность. Празднование дня рождения Антона Чехова. Что тебя ждёт: — Книжная выставка от Государственной библиотеки для детей и молодежи — Читка отрывков известных произведений Антона Павловича от актёров Театра для детей и молодежи — Розыгрыш книги именинника — Каждому гостю — праздничный кусочек театрально-книжного торта
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