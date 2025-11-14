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Фантастический реализм, психологизм и празднование дня рождения Фёдора Достоевского. Что тебя ждёт: — Книжная выставка от Государственной библиотеки для детей и молодежи — Читка отрывков известных произведений Федора Михайловича от актёров Театра для детей и молодежи и Литературного театра «Слово»; — Розыгрыш книги именинника — Каждому гостю — праздничный кусочек театрально-книжного торта
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