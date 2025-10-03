Поэзия, осень, Есенин. 3 октября — день рождение Сергея Есенина. «Код театра» приглашает тебя на вечер поэзии и осени. Что тебя ждёт: — Книжная выставка от Государственной библиотеки для детей и молодежи — Читка известных произведений С. Есенина от актёров Театра для детей и молодёжи и Литературного театра «Слово» — Каждому гостю — праздничный кусочек театрально-книжного торта Золотые листья, уютные свитера и хорошие книги — вот дресс-код.