Каскад тестовых аудиовизуальных мероприятий, нацеленных на развитие альтернативной музыкальной сцены и выход из повседневной реальности. Хедлайнером выступит Кирилл Шинкарев — он же “Простой человек”, диджей и продюсер из Новосибирска, резидент, музыкальный директор и сооснователь объединения и бывшего андеграунд клуба ESC. Отметился релизами на саундклауде, привозами в Красноярск на дружественное промо «larm», Томск - «StreetVision X», «ТЕОРИЯ ЗВУКА», в Санкт-Петербург к коллегам по цеху «КАТЭРАГ», в Челябинск на вечеринку локального лейбла «CARTE BLANCHE». Селекция Кирилла — напористое детроит электро, сочетающее в себе как классическое, так и современное звучание. Билеты можно будет приобрести на входе