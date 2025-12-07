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Техники современного танца
Весенняя улица, 16
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс для всех, кто хочет раскрепоститься в движении, снять скованность и лучше узнать себя. В ходе занятия получится: — Углубиться в основы техник современного танца — Овладеть навыками импровизации в заданных обстоятельствах — Развить технику исполнения на примере авторской хореографии Эксперт: Анастасия Каймашникова, главный балетмейстер Музыкального театра Кузбасса, педагог по современному танцу и степ-танцу в кемеровском филиале РГИСИ. Мастер-класс проходит в рамках проекта «Театральная неделя».
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