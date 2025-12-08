Мастер-класс, где ты сможешь превратить городские истории в искусство. Это живой, настоящий театр, где главный герой — это ты, а материал для спектакля— твоя собственная жизнь, переживания и истории, которые случились прямо здесь, на этих улицах. На мастер-классе ты: — Узнаешь, что такое «Театр горожан» — новый жанр на стыке документалки, перформанса и общественного искусства. — Научишься находить драму в повседневности и превращать личный опыт в мощные сценические образы — Попробуешь на практике техники интервью, импровизации и работы с памятью места — Поймёшь, как создать сообщество и говорить голосом своего города Кому будет полезно? Всем, кто интересуется театром, социальными проектами, урбанистикой, журналистикой, а также просто тем, кто хочет по-новому взглянуть на свой город и соседей. Ведущий: Федор Бодянский, актер, режиссёр, педагог с огромным опытом работы.