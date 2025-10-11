Впервые в Кемерово — мюзикл по мотивам Агаты Кристи, созданный участниками Art Camp музыкальной студии «Seven». Это не просто концерт — это спектакль с интригой, где каждый участник становится героем истории. Тебя ждёт загадочное преступление, неожиданные повороты, юмор и музыка. Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00. Билеты можно приобрести по телефону или написав личные сообщения в ВК студии (кнопка «купить билет»).