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  1. Кемерово
  2. События

Тайна украденного ожерелья

РГИСИ, улица Ворошилова, 15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли

Про событие

Впервые в Кемерово — мюзикл по мотивам Агаты Кристи, созданный участниками Art Camp музыкальной студии «Seven». Это не просто концерт — это спектакль с интригой, где каждый участник становится героем истории. Тебя ждёт загадочное преступление, неожиданные повороты, юмор и музыка. Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00. Билеты можно приобрести по телефону или написав личные сообщения в ВК студии (кнопка «купить билет»).

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