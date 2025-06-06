Тебя приглашают в особое кинематографическое путешествие — к творчеству Андрея Тарковского. Это не просто просмотры, это — погружение в ритуал, в поиск смысла, веры и трансцендентности. Каждый день — знаковый фильм. После каждого показа — живая дискуссия о вечных вопросах, которые Тарковский поднимает в своих произведениях. 6 июня 19:00 — Андрей Рублёв (1966) История художника, ищущего Бога и смысл в разрушенном мире. 7 июня 17:00 — Сталкер (1979) Медитативная одиссея в Зону, где исполняются желания — если ты готов встретиться с собой настоящим. 8 июня / 17:00 — Зеркало (1975) Личное и коллективное воспоминание, как поток сознания, раскрывающий глубины человеческой души. Атмосфера — камерная, с живым общением, чаем и печеньками. Приходи за кино, и оставайся за разговором.