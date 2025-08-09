Коллаборация Amethyst x Koster Gallery — двух андеграундных кемеровских проектов, которые объединились для совместного исследования феномена нищеты. Бренд Amethyst представит вторую часть крайней коллекции «Такой плохой, но родной дом: Гипербола», а KOSTER подготовит тематическую выставку, посвященную нищете, для тотального погружения в атмосферу. Организаторы о показе: «Откуда ты родом? Мы из частников и панелек, пыльных грунтовых дорог и лавочек с облупившейся краской. Мамы в детстве одевали нас на святой картонке городского рынка, выкраивая деньги на куртку вопреки молниям на своих зимних сапогах, которые не были готовы к четвертому году носки. Мы выросли, стали модельерами, художниками, продавцами и дизайнерами, победили бедность, заселились в красивые интерьеры, заказали черную пасту с креветками, оглянулись назад и создали совместный проект». Билеты: early (до 10 июля) - 500 standard (11 июля - 31 июля) - 800 late (31 июля - 8 августа) 1000