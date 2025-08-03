Тафтинг
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Групповой мастер-класс по создании ковра своими руками. Каждый участник сможет внести свою часть в это уникальное произведение искусства. Неважно, есть ли у тебя опыт — тебе покажут, расскажут и помогут! В финале мастер-класса устроят розыгрыш готового ковра среди всех участников! Кто знает, может именно ты унесешь домой этот уютный шедевр.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи