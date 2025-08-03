Групповой мастер-класс по создании ковра своими руками. Каждый участник сможет внести свою часть в это уникальное произведение искусства. Неважно, есть ли у тебя опыт — тебе покажут, расскажут и помогут! В финале мастер-класса устроят розыгрыш готового ковра среди всех участников! Кто знает, может именно ты унесешь домой этот уютный шедевр.