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Тафтинг

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Групповой мастер-класс по создании ковра своими руками. Каждый участник сможет внести свою часть в это уникальное произведение искусства. Неважно, есть ли у тебя опыт — тебе покажут, расскажут и помогут! В финале мастер-класса устроят розыгрыш готового ковра среди всех участников! Кто знает, может именно ты унесешь домой этот уютный шедевр.

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