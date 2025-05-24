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Сюрреалистический кошмар Дэвида Линча

Код театра
Весенняя улица, 16

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Погрузись в сюрреализм, тревогу и чистый линчевский абсурд. Программа вечера: -«Голова-ластик» (1977) – дебютный шедевр Дэвида Линча, где сны смешиваются с реальностью, а логика растворяется, как сахар в странном кофе. -Обсуждение после просмотра – попытка разобраться, что это было, зачем, и почему вы теперь боитесь смотреть на потолок. -Чай, кофе и... печеньки? (на всякий случай – можно и без них, но с ними чуть менее страшно).

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