Погрузись в сюрреализм, тревогу и чистый линчевский абсурд. Программа вечера: -«Голова-ластик» (1977) – дебютный шедевр Дэвида Линча, где сны смешиваются с реальностью, а логика растворяется, как сахар в странном кофе. -Обсуждение после просмотра – попытка разобраться, что это было, зачем, и почему вы теперь боитесь смотреть на потолок. -Чай, кофе и... печеньки? (на всякий случай – можно и без них, но с ними чуть менее страшно).