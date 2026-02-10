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Обед-практикум с Екатериной Сартаковой в «Сыроварне». Изящный вечер, посвящённый культуре стола и искусству безупречных манер. Специалист по светскому и деловому этикету Екатерина Сартакова проведёт практический обед, во время которого ты познакомишься с основами столового этикета, научишься чувствовать себя уверенно за любым столом и разберёшь тонкости сервировки приборов. Бронирование по телефону
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